«Крузенштерн» в Атлантике попал в песчаную бурю из Западной Сахары (фото)

Барк «Крузенштерн», совершающий трансатлантический переход, попал в песчаную бурю в первый день 2020 года. Об этом сообщается на сайте Балтийской государственной академии РФ.



При этом парусник во время бури, налетевшей с Западной Сахары, находился в 200 км от берега. «<...> Палуба, снасти и даже ёлочка, установленная у первого грота, покрылись мелким въедливым песком и враз порыжели», — отмечается на сайте академии.

В настоящий момент «Крузенштерн» в рамках большого морского проекта Росрыболовства совершает переход с Канарских островов в Рио-де-Жанейро. Учебные парусники «Седов» и «Паллада» совершают кругосветное плавание.