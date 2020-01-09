«Крузенштерн» в Атлантике попал в песчаную бурю из Западной Сахары (фото)

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Барк «Крузенштерн», совершающий трансатлантический переход, попал в песчаную бурю в первый день 2020 года. Об этом сообщается на сайте Балтийской государственной академии РФ.

При этом парусник во время бури, налетевшей с Западной Сахары, находился в 200 км от берега. «<...> Палуба, снасти и даже ёлочка, установленная у первого грота, покрылись мелким въедливым песком и враз порыжели», — отмечается на сайте академии.

Фото: Е. Романенко, сайт БГА РФ

В настоящий момент «Крузенштерн» в рамках большого морского проекта Росрыболовства совершает переход с Канарских островов в Рио-де-Жанейро. Учебные парусники «Седов» и «Паллада» совершают кругосветное плавание.

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