Автор «Страдающего Средневековья» расскажет об алхимии и искусстве в Altes Haus

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Автор книги «Страдающее Средневековье» Сергей Зотов выступит с лекцией в Калининграде. В музее-квартире Altes Haus 17 января в 19:00 он расскажет, как средневековое религиозное искусство связано с христианской мистикой, мифологией, магией и астрологией.

«Все это стало вдохновением и для алхимиков. Олицетворяя происходящие в пробирках процессы, златоделы рисовали Спасителя повешенным на виселице или распятым на двуглавом орле. Мифические существа — козлоногий бог Пан, многоглавая Гидра, единорог — стали алхимическими символами. Астрологические талисманы изготавливали из полученного из свинца алхимического золота, а философский камень нередко искали с помощью духов-помощников. На лекции мы обсудим, насколько прочно алхимия была связана с другими аспектами средневековой культуры, и поговорим о том, какие сведения о таинственной науке можно почерпнуть из визуальных источников», — отмечается в описании события.

Сергей Зотов — культуролог, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Страдающее Средневековье» (в соавторстве), стипендиат университета Гумбольдтов в Берлине. Стоимость билета на лекцию — 300 рублей. Приобрести можно в кафе Gustav Grossmann при музее Altes Haus. 16+


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