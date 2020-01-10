Более 17 тысяч зрителей посетили драмтеатр на каникулах

С 25 декабря по 8 января у актеров, специалистов сцены и цехов была самая горячая пора. Ежедневно театр показывал по 3-4 постановки.

Впервые зрители увидели инклюзивный спектакль «Стиляги»(12+). Благотворительный проект, реализованный совместно со студией «Данко» общественной организации «Мария», собрал полный зал и стал эффектным завершением Года театра.

К началу школьных каникул труппа подготовила премьеру музыкального спектакля по мотивам сказок А. Волкова «В поисках Изумрудного города»(0+) и интерактивное представление у новогодней елки. За каникулы оно было сыграно 20 раз.

На малой сцене для малышей с родителями актеры показали интерактивные спектакли «Машенька и медведь»(0+), «Северное сияние»(0+), «Скоморошина новогодняя»(0+).

Репертуар для взрослых в эти дни состоял из комедий и мюзиклов. Праздничным концертом и тремя музыкальными спектаклями публику порадовали актеры минского театра «Территория мюзикла», гастролировавшие в Калининграде.

По словам художественного руководителя драмтеатра Михаила Андреева, коллектив успешно справился со своей задачей. «Мы сделали все, чтобы подарить праздник нашим детям, — сказал он. — Теперь в репертуар вернулись спектакли для взрослых. А до конца сезона мы планируем выпустить еще 4 премьеры».







