В Польше запускают регулярное паровозное движение

Регулярные паровозы запускают по маршрутам Вольштын-Лешно и Вольштын-Познань в Польше. Об этом сообщает Radiopoznan.fm.

По словам директора Вольштынского паровозного депо Войчеха Маршалькевича, с 18 января на линии Вольштын-Лешно два состава будут курсировать с понедельника по пятницу. А по субботам также две состава будут ездить между Вольштыном и Познанью. «По-прежнему паровозы с пассажирскими составами привлекают людей. Многие туристы со всей Польши стремятся приехать в Познань или Лешно, чтобы затем отправиться в Вольштын на паровозном составе», — цитирует Войчеха Маршалькевича издание.

В депо Вольштына поддерживаются в рабочем состоянии несколько паровозов. Ежегодно здесь проводится Парад паровозов. Также в депо работает тематический музей.