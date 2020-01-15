В Польше запускают регулярное паровозное движение

Кирилл Клейков / Новый Калининград
Кирилл Клейков / Новый Калининград

Регулярные паровозы запускают по маршрутам Вольштын-Лешно и Вольштын-Познань в Польше. Об этом сообщает Radiopoznan.fm.

По словам директора Вольштынского паровозного депо Войчеха Маршалькевича, с 18 января на линии Вольштын-Лешно два состава будут курсировать с понедельника по пятницу. А по субботам также две состава будут ездить между Вольштыном и Познанью. «По-прежнему паровозы с пассажирскими составами привлекают людей. Многие туристы со всей Польши стремятся приехать в Познань или Лешно, чтобы затем отправиться в Вольштын на паровозном составе», — цитирует Войчеха Маршалькевича издание.

В депо Вольштына поддерживаются в рабочем состоянии несколько паровозов. Ежегодно здесь проводится Парад паровозов. Также в депо работает тематический музей.


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