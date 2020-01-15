12-летняя калининградка снялась для календаря с футболистами «Наполи» (фото)

Шестиклассница Ульяна из Калининграда приняла участие в съемке для ежегодного календаря итальянского футбольного клуба «Наполи». Об этом «Новому Калининграду» рассказала мама девочки Юлия Шкуркина.

По её словам, организаторы кастинга увидели фотографии Ульяны в Instagram и предложили принять участие в отборе. Для этого требовалось записать видео с балетными вариациями. «Ульяна с четырёх лет занимается гимнастикой, но не балетом. Мы попробовали выполнить балетные движения, записали видео и отправили организаторам. Через какое-то время нас позвали. Честно говоря, до последнего момента мы не понимали уровень проекта. Буквально за несколько дней до поездки в Неаполь нам сообщили, что съемка будет с первым составом команды „Наполи“», — рассказала Юлия Шкуркина.

В этом году ежегодный календарь «Наполи» посвящен римской тематике. Футболисты предстали в образах римских легионеров, а Ульяна Шкуркина и её юные коллеги Дарья Шелковская из Беларуси и Элиза Габеллини из Италии — в образах муз. В съёмках приняли участие испанские футболисты Хосе Кальехон, Фабиан Руис и Фернандо Льоренте, бразилец Аллан Маркес Лоурейро и бельгиец Дрис Мертенс.

Это первый проект Ульяны, за который она получила гонорар. На первом месте для юной калининградки остаётся учёба, отмечает мама девочки.