В драмтеатре первой премьерой года будет мокьюментари «О.К.»

4 февраля в 19.00 на малой сцене драмтеатра состоится первая премьера наступившего года. «О.К.» — это монограмма, которой подписаны полотна знаменитого австрийского экспрессиониста 20-го века Оскара Кокошки. Спектакль, вдохновляющий на жизнь и творчество, навеян историей его любви. Музой живописца на три года стала вдова великого композитора Альма Малер. И шедевр Кокошки «Невеста ветра» посвящен именно ей.

Создатели постановки не иллюстрируют биографию художника и не демонстрируют его работы. «Мокьюментари» — буквально: «подделка», жанр не по-настоящему документального кино. Это поэтическое исследование того, как ощущение времени, зарождение любви и ее утрата влияют на отображение реальности. Поэтому текст написан ритмической прозой.

Спектакль — о том, как две яркие индивидуальности находят друг друга и расстаются, а сверхсильные эмоции рождают произведение искусства. На сцене — живопись действия. Причем само действие происходит в душе художника, а его переживания ложатся на холст здесь и сейчас. Нас приглашают стать свидетелями феномена возникновения импульса к творчеству.

Автор пьесы и режиссер-постановщик Регина Саттарова — из Казани. Она художественный руководитель независимого творческого объединения «Пакеттеатр», а также центра современной драматургии и режиссуры «Центр. Первый». Работы Регины Саттаровой в поле театральных экспериментов представлялись на фестивалях и творческих лабораториях.

Регина Саттарова поясняет: «Этот спектакль — синтез живописи и театра в широком понимании. „О.К.“ — постановка, inspired by (т.е. вдохновленная), авcтрийским изобразительным искусством, начиная от экспрессионизма Оскара Кокошки, который работал в период перед первой мировой войной, и до венских акционистов Нитча и Бруса, их мироощущения после второй мировой. Казалось бы, в одной из самых благополучных стран родились страшные произведения. Художники предчувствовали и предупреждали общество своим искусством, но им не верили, а потом это случилось...».

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Источник: Калининградский областной драматический театр

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