В областной научной библиотеке составили топ-13 самых популярных у читателей книг

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской областной научной библиотеке составили топ-13 самых популярных произведений, которые читатели заказывали в 2019 году. Первое место в нем заняли «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, на втором месте — «Тобол» Алексея Иванова, третье место разделили Пола Хокинс и Габриэль Гарсиа Маркес.

«В наш шорт-лист вошли „Авиатор“ Евгения Водолазкина, „Снеговик“ Ю Несбё, „Вторая жизнь Уве“ Фредерика Бакмана, „Дерево на крыше“ и „Дома стоят дольше, чем люди“ Виктории Токаревой, „Учитель Дымов“ Сергея Кузнецова, „Дети мои“ Гузель Яхиной, „Тобол. Много званых“ Алексея Иванова, „Мод“ Донны Мабри, „Братья Карамазовы“ Фёдора Достоевского, „Девушка в поезде“ Полы Хокинс, „Счастливые шаги под дождём“ Джоджо Мойес и „Сто лет одиночества“ Габриэля Маркеса. А затем мы предложили читателям самим выбрать лучшую из лучших и самую любимую книгу — установили на одном из этажей библиотеки ящик для голосования, разместили рейтинги на сайте и в соцсетях», — объяснили в библиотеке выбор победителей.

«Братья Карамазовы» оказались и самой популярной книгой, которую читатели заказывали в библиотеке чаще всего, и лидером как онлайн-, так и оффлайн-голосований. Это, по словам сотрудников библиотеки, их удивило.

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