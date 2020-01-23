«Тихая суперзвезда» — встречайте пианиста Константина Емельянова

26 января жителей Калининграда и гостей региона ждет встреча с молодым исполнителем,
необычайно одаренным пианистом, лауреатом XVI Международного конкурса им. П.Чайковского, Международного конкурса молодых пианистов памяти В.Горовица — Константином Емельяновым.

«Константин Емельянов – это такая тихая суперзвезда: в нем нет модной агрессивности, но оторваться от его игры невозможно. Светлая голова, светлая душа, необычный, ласкающий ухо звук» (Российская газета).
На XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2019 году Константин Емельянов стал настоящим открытием. Ему, лауреату III премии, были присуждены также звание «Артист Радио России» и приз зрительских симпатий читателей журнала «Музыкальная жизнь».
Во время обучения в Московской консерватории Константин завоевывал награды на престижных международных состязаниях, среди которых Конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, Конкурсы пианистов в Вероне и в Сучжоу, Конкурс пианистов имени Виотти (I премия и приз зрительских симпатий). В 2018 году Константин стал обладателем I премии III Всероссийского музыкального конкурса.



Константин Емельянов гастролирует по всему миру, принимает участие в музыкальных проектах и фестивалях, среди которых Международный фестиваль «Великие сонаты ХХ века» в Генуе, Международный фестиваль памяти С.В. Рахманинова, Международный фестиваль «Звезды на Байкале» и многих других.
Наряду с сольными концертами пианист сотрудничает со многими симфоническими коллективами, а также выступает в разнообразных камерных составах. Эта встреча пройдет в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Этот уникальный творческий проект, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации, направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны. В рамках филармонических сезонов лучшие российские творческие коллективы и исполнители выезжают в российские города, показывают новые программы, и, пропагандируя классическое искусство, ярко и значимо заявляя о себе, приобретают новых поклонников на всей территории России от Владивостока до Калининграда.
Начало в 17.00
Билеты здесь.
6+

*ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова», 236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 61 А, ОГРН 1023901648165, ИНН 3907009554, КПП 390601001

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Источник: Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова

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