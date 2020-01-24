Область оказалась одним из популярнейших регионов России у иностранных туристов

Калининградская область вошла в топ-3 популярных регионов России среди иностранных туристов. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.Me (принадлежит Mail.Ru Group).

Всего сервис составил рейтинг 20 регионов РФ, которыми больше всего интересовались иностранные туристы. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.Me в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Первые три строчки сохранили Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. Замкнули топ-5 Республика Бурятия и Иркутская область.

Сервис Maps.me был запущен в 2010 году. В 2014 году компанию приобрела Mail.Ru Group. Сейчас сервис насчитывает уже более 120 миллионов установок по всему миру, при этом около 13% его пользователей находятся в России.