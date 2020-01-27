Под Зеленоградском планируют организовать летний серф-лагерь для детей-инвалидов

Летний лагерь по адаптивному сёрфингу планируют организовать под Зеленоградском летом 2020 года. Об этом сообщил глава региональной федерации сёрфинга и владелец школы Кönig Surf Club Евгений Исаков на своей странице в Facebook.

«Вместе с проектом для детей с инвалидностью „Сёрфтерапия“ мы планируем сделать первый российский летний лагерь по адаптивному серфингу и сёрф-терапии для детишек с ограниченными возможностями. <...> Этот проект что-то абсолютно новое для меня лично и, не побоюсь сказать, для русского сёрфинга в целом. Но протоптать эту дорожку очень даже хочется», — написал Евгений Исаков.

Провести лагерь планируется с 26 июля по 6 августа. Узнать подробности, задать вопросы и оставить заявку на участие в лагере можно, написав на почту adaptive-watersports@yandex.ru или в WhatsApp по номеру 89161992434 с пометкой «Лагерь по адаптивному сёрфингу». В сообщении необходимо указать возраст ребёнка, ведущий и значимые сопутствующие диагнозы, перечислить имеющиеся навыки и ограничения.