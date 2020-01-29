Калининградскую команду отобрали в телевизионную лигу КВН

Команда из Светлого «Уже не дети» выступила на фестивале «КиВиН-2020» в Сочи и по его итогам прошла отбор в телевизионную Международную лигу КВН. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области.

«Это достижение как для меня, так и для всей команды — новый этап в КВНовской жизни. Мы стали опытнее, поняли, что не важно, какого ты возраста. Если ты чего-то хочешь, то можно добиться любого результата, даже того, который в начале пути казался невозможным», — рассказала участница команды Елизавета Лебедева.

Игры Международной лиги КВН проводятся в Минске. «По итогам первого тура сборные получают рейтинги, которые дают им право участия в той или иной лиге КВН. Самые смешные команды проходят во второй тур фестиваля, по результатам которого можно рассчитывать на телевизионную лигу», — отметили в правительстве.