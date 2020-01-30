Гришковец посетовал на «мерзости» в свой адрес и посочувствовал новому министру культуры

Евгений Гришковец. Виталий Невар / Новый Калининград
Евгений Гришковец. Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский драматург и актер Евгений Гришковец рассказал о том, что получил «много мерзостей» в свой адрес после назначения министром культуры России Ольги Любимовой. Негодование «злопыхателей» вызвала запись в «Живом Журнале» от 2008 года (в настоящее время недоступна), предположительно, сделанная Любимовой, в которой говорится о нелюбви к выставкам, музеям, опере, балету, классической музыке и о симпатиях к Гришковцу.

«Страшно возбудились неведомые мне, но многочисленные мои злопыхатели. Эти ребята договорились до того, что министру культуры можно простить нелюбовь к музеям, Льву Додину, королевству Бельгия, потому что, когда она писала свой пост в 2008 году, она была молодая, ей не было и тридцати, и она, конечно, не предполагала того, что станет министром культуры. Но вот симпатия к Гришковцу — это, конечно, приговор, и это непростительно», — написал Гришковец на своем сайте, добавив, что не нуждается в подобном внимании.

Драматург отметил, что не был знаком с Ольгой Любимовой и ничего не знал о записи в ЖЖ, а описанная им реакция на давний пост говорит о том, что «деятельность прежнего министра культуры и его министерства вызывало и вызывает отвращение и гнев». «А приход нового министра не вызывает ни у кого больших надежд. И вообще, деятельность правительства, мягко говоря, не в чести <...>, - добавил Гришковец. — Что ж, нашему молодому министру культуры можно только искренне посочувствовать. Я не представляю, что ей нужно сделать, для того чтобы изменить такое отношение к деятельности своего министерства. Как ей наладить работу с деятелями культуры, которые потеряли всякое доверие к прежнему министру? И с чего ей нужно начать в атмосфере язвительной и недоброжелательной? Я лично желаю ей только добра».

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