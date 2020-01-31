Калининградский фотограф победила в международном конкурсе спортивных cнимков (фото)

Фото — Елена Тишина
Фото — Елена Тишина

Калининградский фотограф Елена Тишина стала победителем международного конкурса Strava Stories. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На фотографии, победившей в номинации «Борьба», запечатлен спортсмен, вернувшийся в спорт после травмы. «Игорь попал в аварию на велосипеде. Ему сделали операцию, реабилитация заняла несколько месяцев, и наконец он смог вернуться к тренировкам», — говорится на сайте. Снимок сделан во время тренировки по плаванию.

Strava — одно из самых популярных в мире трекинговых приложений для бегунов и велосипедистов.

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