В музее Донелайтиса обнаружили гравюрное клише с его портретом (фото)

Фото со страницы в «Инстаграм» Музея Кристионаса Донелайтиса
Фото со страницы в «Инстаграм» Музея Кристионаса Донелайтиса

В Музее Кристионаса Донелайтиса в посёлке Чистые Пруды Нестеровского района во время капитального ремонта обнаружили гравюрное клише, созданное известным литовским художником-графиком Витаутасом Юркунасом. Об этом сообщается на странице музея в «Инстаграм».

Металлическую пластину с портретом Кристионаса Донелайтиса нашли рабочие во время разборки дымовой трубы. Кто и зачем спрятал этот артефакт в доме, где жил и творил выдающийся литовский поэт XVIII века, пока остается загадкой.

Витаутас Юркунас (1910-1993) широко известен, в первую очередь,  как иллюстратор книг. Обнаруженное в Музее К. Донелайтиса гравюрное клише, предположительно, было создано художником в 1955 году. На нём – портрет литовского классика с авторской сигнатурой. Это иллюстрация к книге К. Донелайтиса «Времена года», которая была выпущена в 1956 году. Год спустя за работу над изданием Витаутаса Юркунаса наградили Государственной премией.

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