В филармонии выступят звезды классической музыки из Петербурга

Встреча с молодыми петербургскими виртуозами Александром Болотиным (фортепиано) и Анной Щулькиной (флейта) пройдетв рамках проекта «Музыкальная сборная России»: цикла выступлений Камерного оркестра Калининградской филармонии (художественный руководитель — Заслуженный артист РФ А.Андреев) с солистами Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — Народный артист России, профессор Сергей Ролдугин).

Благодаря этому уникальному проекту в Калининградской филармонии уже выступили лауреаты международных конкурсов пианисты Е. Евграфов, А. Телков, скрипач Л. Железный, флейтистка А. Тазиева.

Александр Болотин, выпускник спецмузшколы при Петербургской консерватории, в настоящее время — студент Петербургской консерватории В 2016 году стал победителем сразу нескольких престижных музыкальных состязаний в России и за рубежом, в том числе: Международного юношеского конкурса классического исполнительства «Nota bene» (С-Петербург), Международного конкурса Ф. Шопена для детей и юношества (Польша), конкурса Международной музыкальной академии в Кастельнуово-ди-Гарфаньяна (Италия).

Анна Щулькина — ученица специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории. Обладатель гран-при и первых премий нескольких всероссийских и международных конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах — в Москве, Петербурге, Петрозаводске ( «Возрождая традиции», Crescendo Competition;«Серебряные звуки», «Северная рапсодия» ). Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» (2016, 2017 гг). Участница фестиваля фонда В. Спивакова «Москва встречает друзей».

В программе выступления гостей из Петербурга с Камерным оркестром Калининградской филармонии уже весна: солнечный лучезарный вечно молодой Вольфганг Амадей Моцарт. Прозвучат такие его изысканные шедевры, как Дивертисмент D-dur, Концерт № 1 для флейты с оркестром соль мажор, Концерт для фортепиано с оркестром № 9 ми-бемоль мажор.

Не пропустите, 7 февраля (пятница) в 19.00. Бронируйте места здесь.

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