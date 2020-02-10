Филармония предлагает влюбленным выступить на сцене 14 февраля

14 февраля слушателей Калининградской филармонии ждет не только роскошный праздничный концерт, но и уникальная возможность самим принять участие в музыкальной программе и почувствовать себя героями шекспировской пьесы. А именно: каждый желающий может стать участником конкурса на самое оригинальное, творческое признание в любви под звуки органа. Высокие своды старинной кирхи Святого Семейства и романтическое оформление сцены Концертного зала должны помочь в этом влюбленным парам.

Как признаться в любви? Как описать свои чувства? Как подарить любимым незабываемый праздник? Достаточно просто подарить им билеты на этот концерт, а дальше — дело за филармонией.

Формы признания могут быть самые разные. Строки любимых стихов, которые влюбленные могут прочитать со сцены. Или это будет поэтический дуэт — например, можно будет «озвучить» диалог шекспировских Ромео и Джульетты (тексты будут предоставлены). Это, наконец, может быть собственная импровизация — в стихах или прозе.

В музыкальной программе, посвященной Дню влюбленных, популярные лирические мелодии и проникновенные композиции на вечную тему любви от Мендельсона и Рахманинова до Френсиса Лея и Нино Рота.

Исполнители: лауреаты Международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Анна Ушакова (фортепиано) и Елена Токовинина (скрипка).

За лучшее признание призы — наборы косметики от центра красоты «Ив Роше». А главный приз — романтический ужин на двоих при свечах в ресторане «Солнечный камень», который также расположен в историческом здании, в красивом старинном в зале с готическими сводами, и где в этот вечер гостей тоже ждет специальная праздничная программа, посвященная Дню влюбленных.

Не упустите шанс — приходите 14 февраля в 19:00 в Калининградскую филармонию, наслаждайтесь музыкой и говорите о любви!

Билеты можно приобрести в кассе филармонии.




Справка

Калининградская областная филармония имени Е.Ф. Светланова

г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 61А
+7 (4012) 64 78 90
+7 (4012) 64 23 70
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Источник: Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова

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