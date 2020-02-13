На родине Э.Т.А. Гофмана впервые ставят спектакль по его новелле

6, 7 и 8 марта в калининградской драме — премьера. Над ироничным детективом "Тайна парижских бриллиантов«(12+) с труппой театра работает главный режиссер санкт-петербургского Театра им. Комиссаржевской Леонид Алимов. В основе спектакля — новелла Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времён Людовика XIV». Инсценировка Анны Бейнер.

Сюжет исторической повести считается предтечей детективного жанра в мировой литературе. Впервые в ней действует серийный убийца, и впервые почтенная дама становится детективом. Спецслужбы не способны раскрыть убийства молодых людей, несущих драгоценные подарки своим любовницам. Это Париж времен «короля-Солнца»...

Чтобы перенести в 2020-й год события века 17-го, рассказанные Гофманом в начале 19-го, режиссер-постановщик использует шекспировский прием «театра в театре». Таким образом, театральная условность удваивается. В 20-м веке актеры иронизируют вслед за немецким романтиком, взявшим сюжет в старинной криминальной хронике.

Повесть Гофмана, опубликованная в сборнике «Серапионовы братья», никогда не ставилась на русской сцене. Леонид Алимов говорит: «Все ингредиенты для красивого театрального блюда у нас есть. Мы постараемся сделать невероятно веселый, энергичный, музыкальный спектакль, искрящийся как шампанское, которое так любили французские короли!».

Бронируйте билеты: 6 марта здесь, 7 марта здесь, 8 марта здесь.

ГАУКО «Калининградский областной драматический театр», 236000 г. Калининград пр. Мира, 4, ИНН 3904012975 КПП 390601001 ОГРН 1023900595290





