В Музее Мирового океана устроят модный показ Вики Цыгановой

Показ коллекции одежды Вики Цыгановой устроят в Музее Мирового океана 20 февраля в 19:00. Об этом сообщается на странице ММО в Facebook.

«Показ пройдёт в рамках празднования 30-летия Музея Мирового океана и приурочен к работе выставки художественных работ большого друга семьи Цыгановых — легендарного путешественника Фёдора Конюхова. Модный показ пройдёт в Музее Мирового океана в экспозиции „Глубина“. Модели из международного агенства Modus Vivendis представят калининградской публике невероятно яркую, стильную, оригинальную коллекцию Вики Цыгановой», — говорится в посте.

Количество мест ограничено. Билеты можно будет приобрести перед показом, стоимость — 500 рублей. 0+

Напомним, в декабре прошлого года в Музее Мирового океана открылась выставка картин Фёдора Конюхова. Коллекцию собирали продюсер Вика и Вадим Цыгановы. «Известная певица и продюсер давно собирают картины знаменитого исследователя и путешественника», — отметили в ММО. Выставка работает до 9 марта.