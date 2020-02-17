Успей подать документы на визу вовремя

Есть планы на праздники? Вы запланировали поездку за рубеж в ближайшее время? Успейте оформить визу на выгодных условиях.



Акция для самостоятельных туристов :

Польша (до 3 лет мульти) — 2400 руб. + сборы (вместо 2900 руб.)

Латвия, Литва — от 1000 до 1800 руб. + сборы (вместо 2500 руб.)

Эстония (до 5 лет) — от 1000 до 1500 руб. + сборы (вместо 2700 руб.)

Германия (до 5 лет мульти) — от 1300 до 2000 руб. + сборы (вместо 2700 руб.)

Франция (до 5 лет мульти) — от 1300 до 2500 руб. + сборы (вместо 3400 руб.)

Внимание! Общие условия по многократным визам — на многократную визу может претендовать только тот турист, который в течение последних 2–3 лет выезжал по шенгенским визам без нарушений визового режима.



*Решение по длительности и кратности выдаваемой визы принимается исключительно консульским учреждением. Сроки проведения акции — до 29 февраля 2020 года.

Консультация — бесплатно.

Подробную информацию вы можете узнать по тел.: +7(4012) 937–015 или +7 905 240 51 20. Также вы можете отправить свои вопросы на почту Elhtour@yandex.ru