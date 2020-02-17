Успей подать документы на визу вовремя

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Внимание! Общие условия по многократным визам — на многократную визу может претендовать только тот турист, который в течение последних 2–3 лет выезжал по шенгенским визам без нарушений визового режима.

*Решение по длительности и кратности выдаваемой визы принимается исключительно консульским учреждением. Сроки проведения акции — до 29 февраля 2020 года.

Консультация — бесплатно.

Подробную информацию вы можете узнать по тел.: +7(4012) 937–015 или +7 905 240 51 20. Также вы можете отправить свои вопросы на почту Elhtour@yandex.ru

Справка

ЭЛЬХ-ТУР туристическая фирма

г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 17, оф.2
+7 (4012) 93 70 15
+7 905 240 51 20
www.elturo.ru
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Источник: «Эльх-Тур»

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