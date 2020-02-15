Парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» устроят 200-мильную гонку в Южной Атлантике

Российские парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» проведут 200-мильную мемориальную гонку в Южной Атлантике в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она стартует 21-го и завершится 23 февраля, сообщает ТАСС.



«В пятницу, 14 февраля, барк „Крузенштерн“ и учебный фрегат „Паллада“ — участники кругосветного плавания парусников Росрыболовства „Паруса мира“ — покинули аргентинский порт Ушуайя и взяли курс в точку встречи с третьим участником экспедиции барком „Седов“», — сообщили ТАСС в пятницу в медиацентре кругосветки.

Парусник «Седов», 10 февраля покинул уругвайский порт Монтевидео, где у него была четырехдневная стоянка. По окончании гонки парусники расстанутся и продолжат плавание по утвержденным маршрутам.