В Госархиве открыли бесплатную выставку о Восточно-Прусской операции

Фото предоставлено Госархивом Калининградской области
Фото предоставлено Госархивом Калининградской области

В Госархиве Калининградской области работает выставка «На штурм!». Экспозиция посвящена боевым действиям на территории Восточной Пруссии во времена Великой отечественной войны.

«Назвав выставку „На штурм!“, её создатели попытались охватить период гораздо больший, нежели только штурм Кёнигсберга, а с помощью документов из личных архивов земляков — участников Великой Отечественной войны — расширить хронологию и „географию“ боевых действий», — рассказали в Госархиве.

В экспозиции, помимо документов регионального Госархива, использованы и материалы из Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива кинофотодокументов, предметы из частных коллекций.

Вход на выставку бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 17:00. 6+


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