«Прощание славянки»: оркестр Балтфлота устроил «флешмоб» на Южном вокзале (видео)

Оркестр штаба Балтфлота сделал подарок к 23 февраля себе и всем, кто оказался утром в понедельник на Южном вокзале. Музыканты устроили бесплатный мини-концерт в зале ожидания, рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Калининградской железной дороги.



Как раз в это время на вокзал прибыли несколько пригородных поездов, а к отправлению готовился поезд в Санкт-Петербург, так что зрителей у оркестрантов, которыми управлял подполковник Роман Иванов, оказалось достаточно. Некоторые даже танцевали. Музыканты исполнили «Катюшу», «Прощание славянки», «День Победы», «Прощайте, скалистые горы», «Матросские ночи» и другие мелодии. Акцию посвятили предстоящему Дню защитника Отечества и 75-летию Победы.





Видео очевидца