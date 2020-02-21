В филармонии стартует фестиваль «Музыкальная весна»

13 марта в концертном зале Калининградской филармонии откроется ХVIII Международный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна».

Это будет большой праздничный концерт в рамках совместного с Санкт-Петербургским Домом Музыки творческого проекта под названием «Музыкальная сборная России». Молодые звездные солисты Санкт-Петербургского Дома Музыки Александр Васильев (кларнет) и Илья Папоян (фортепиано) будут играть с Камерным оркестром Калининградской филармонии (художественный руководитель —Заслуженный артист РФ А. Андреев) произведения Чайковского, Сарасате, Бизе, Моцарта.

Пианисту Илье Папояну всего 19 лет, но он взял стремительный старт: в девять был лауреатом Международного юношеского конкурса им.Шопена (Петербург), в тринадцать дал первый сольный концерт на сцене академической капеллы Санкт-Петербурга. Победитель таких престижных музыкальных конкурсов, как Международный юношеский конкурс им..Чайковского (2017), Международный Шопеновский конкурс (Эстония, 2016), Всероссийский музыкальный конкурс (Москва, 2018). Сегодня Папоян уже заметная зведа на ярком небосклоне отечественного пианизма. Выступает в лучших залах Москвы, в других городах России и за рубежом. С 2016 г. солист Санкт-Петербургского Дома Музыки.

Александр Васильев (кларнет) — выпускник Петербургской консерватории и Национальной Консерватории Франции ,преподаватель Санкт-Петербургской консерватории и многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов, В том числе: конкурса «Lisma» (Нью-Йорк), фестиваля-конкурса молодых джазовых исполнителей «Джаз-Парнас» и конкурса им. Н.Римского-Корсакова (Петербург). Как солист и ансамблист выступает на ведущих сценах России и Европы, сотрудничает с фондом Gartow Stiftung и Международным фондом Владимира Спивакова. С 2014 г. — артист симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии под управлением Ю. Темирканова.

13 марта в 19.00 часов.

Билеты здесь.

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