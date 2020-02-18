«Геометрия города»: Музей янтаря запускает цикл лекций об искусстве и архитектуре

Музея янтаря запускает цикл лекций об искусстве и архитектуре. Первая встреча пройдёт 20 февраля в 16:00. Заместитель директора Музея янтаря по научной работе Ирина Торопова расскажет о «городской геометрии».

«Геометрия — раздел математики, изучающий пространственные структуры и отношения, а также их обобщения. В лекции Ирины Тороповой, искусствоведа, заместителя директора Музея янтаря по научной работе, эксперта Министерства культуры РФ, города нашей планеты будут рассматриваться как пространственные структуры. Слушатели увидят фотографии городских поселений с высоты птичьего полета, вместе с лектором обсудят их планировку и уникальную геометрическую форму. Особое внимание будет уделено французскому Нёф-Бризак и итальянским Пальманова и Монтериджони», — рассказали в пресс-службе музея. Стоимость лекции — 200 рублей (или по общему билету в музей). 16+

Следующая встреча состоится 20 марта в 16:00. Её темой станет «идеальный город» — утопическая модель жизненного пространства человека. 23 апреля лекцию посвятят творчеству российского художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. Завершится цикл 28 мая лекцией «Город: красота в деталях» о шедеврах мировой архитектуры. «Именно они — отдельные сооружения — могут делать города известными всему миру. При всей обыденности и невыразительности городской среды в целом, отдельные сооружения способны создать впечатление о городе, как „уникальном“, „неповторимом“ и притягательном месте», — отмечают в музее.