Калининградский зоопарк приглашает на веселую, шумную и вкусную Масленицу!

1 марта в 12.00 Калининградский зоопарк приглашает на самый первый, самый веселый, самый шумный и самый вкусный весенний праздник — Масленицу!

Всех, уставших от долгой хмурой, а временами дождливой зимы, ждут народные песни и пляски, хороводы, частушки, потешки и кричалки. Самые сильные и ловкие смогут вдоволь напилиться бревен, натягаться гирь и насгибаться стальных прутьев. Самые умные примут участие в конкурсах и викторинах, а самые любознательные побывают в «Деревне викингов», где научатся стрелять из лука, мастерски драться подушками и познакомятся со средневековой технологией создания монет. Юные гости праздника смогут пройти веселые и познавательные квесты. И все-все-все поедят вкусных горячих зажаристых блинов! На десерт — традиционный огненный обряд проводов зимы!

Стоимость билетов: взрослый — 300 руб., льготный — 100 руб., детский — 100 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. Открыта предварительная продажа билетов в кассах и на официальном сайте зоопарка. Обладатели электронных билетов проходят в зоопарк без очереди! Распечатывать электронный билет не надо, достаточно показать его контролеру на экране смартфона.

 
Программа праздника:

12.00-16.00 — Концертная программа «Здравствуй, Масленица!» (сцена напротив летнего вольера жирафов).

12.00-15.50 — Интерактивно-концертная программа на малой сцене «Добры молодцы да красны девицы» (сцена у фонтана).

12.00-15.50 — Интерактивная площадка «Деревня викингов». Военно-исторический клуб «Ватага» представит для гостей зоопарка традиционные масленичные игры: бои подушками, сражение на мечах и многое другое. Также посетители смогут опробовать свои силы в стрельбе из лука и увидеть технологию изготовления средневековых монет (поляна возле лабиринта).

12.00-16.00 — Беспроигрышная лотерея «Летний вольер для сурикатов». Призы от спонсоров и зоопарка (беседка напротив здания администрации).

Целый день:

Работает детская контактная площадка «Прыг-скок».

Фотозона «Ух ты, Масленица!»

Ярмарка мастеров, продажа блинов, выпечки, горячие напитки и пр.

0+

МАУК «Калининградский зоопарк», 236022, г. Калининград, пр. Мира, 26, ОГРН 1023900595025, ИНН 3904005752, КПП 390601001

Справка

Калининградский зоопарк

г. Калининград, пр-т Мира, 26
+7 (4012) 21 89 14
kldzoo.ru
[x]
131
На правах рекламы
Источник: Калининградский зоопарк
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter