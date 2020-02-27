Калининградский зоопарк приглашает на веселую, шумную и вкусную Масленицу!

1 марта в 12.00 Калининградский зоопарк приглашает на самый первый, самый веселый, самый шумный и самый вкусный весенний праздник — Масленицу!

Всех, уставших от долгой хмурой, а временами дождливой зимы, ждут народные песни и пляски, хороводы, частушки, потешки и кричалки. Самые сильные и ловкие смогут вдоволь напилиться бревен, натягаться гирь и насгибаться стальных прутьев. Самые умные примут участие в конкурсах и викторинах, а самые любознательные побывают в «Деревне викингов», где научатся стрелять из лука, мастерски драться подушками и познакомятся со средневековой технологией создания монет. Юные гости праздника смогут пройти веселые и познавательные квесты. И все-все-все поедят вкусных горячих зажаристых блинов! На десерт — традиционный огненный обряд проводов зимы!

Стоимость билетов: взрослый — 300 руб., льготный — 100 руб., детский — 100 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. Открыта предварительная продажа билетов в кассах и на официальном сайте зоопарка. Обладатели электронных билетов проходят в зоопарк без очереди! Распечатывать электронный билет не надо, достаточно показать его контролеру на экране смартфона.



Программа праздника:

12.00-16.00 — Концертная программа «Здравствуй, Масленица!» (сцена напротив летнего вольера жирафов).

12.00-15.50 — Интерактивно-концертная программа на малой сцене «Добры молодцы да красны девицы» (сцена у фонтана).

12.00-15.50 — Интерактивная площадка «Деревня викингов». Военно-исторический клуб «Ватага» представит для гостей зоопарка традиционные масленичные игры: бои подушками, сражение на мечах и многое другое. Также посетители смогут опробовать свои силы в стрельбе из лука и увидеть технологию изготовления средневековых монет (поляна возле лабиринта).

12.00-16.00 — Беспроигрышная лотерея «Летний вольер для сурикатов». Призы от спонсоров и зоопарка (беседка напротив здания администрации).

Целый день:

Работает детская контактная площадка «Прыг-скок».

Фотозона «Ух ты, Масленица!»

Ярмарка мастеров, продажа блинов, выпечки, горячие напитки и пр.

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