Парк «Юность»: зовем всех на «Масленицу»!

1 марта в 14 часов в парке отдыха и развлечений «Юность» состоится яркий праздник «Масленица». Всех любителей ждут веселые гулянья, занимательные конкурсы, подарки и блины. Проводы зимы, встреча весны со сладкими блинами!

В последний день масленичной недели каждого посетителя ждут народные гулянья, песни с хороводами в добрых русских традициях и множество других развлечений на любой вкус и возраст! А еще сюрпризы и море подарков. 

Итак, начнем по порядку. Любите кататься на аттракционах? Тогда специально для вас уникальный выбор самых ярких, быстрых и необычных аттракционов. Кстати, рекомендуем посетить новинку — «Замок Ужасов Mystery».     

Участвуйте в представлении вместе с веселыми скоморохами и получайте призы.

Задорные номера праздничной концертной программы на сцене не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Самое вкусненькое! Хит дня — «Блинная акция». Катайся на аттракционах и ешь блины бесплатно. Да, именно бесплатно! Просто обменивай билеты на сладкие блины в специальном масленичном павильоне.

В  финале торжеств по доброй традиции сожжение чучела Масленицы. Не пропустите таинственный обряд — ровно в 16:40! 

Приходите всей семьей и приводите друзей, соседей. Веселья и блинов хватит на всех!

Вход свободный.
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Юность Парк аттракционов, крытый каток

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Источник: Парк «Юность»
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