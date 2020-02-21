В Научной библиотеке калининградцам помогут выяснить судьбу родственников во время войны

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Информационно-ресурсный центр «Поколение победителей» начнёт работу в Калининградской областной научной библиотеке 1 марта. Его сотрудники помогут жителям региона установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

С помощью центра можно будет узнать о военном пути членов семьи, их наградах, найти информацию о погибших или пропавших без вести, определить место захоронения. Для этого специалисты центра будут использовать банк данных «Мемориал», созданный правительством России в 2007 году. «В настоящее время „Мемориал“ содержит почти 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Сотрудники библиотеки быстро ориентируются в этом огромном массиве информации, и смогут осуществить поиск по имени героя, а также бесплатно распечатать найденную информацию на специальном бланке», — рассказали в Научной библиотеке.

Также в информационно-ресурсном центре будут оказывать помощь по внесению информации о герое на информационный портал «Дорога Памяти». Центр будет открыт с 10:00 до 18:00 в дни работы библиотеки (понедельник-четверг, суббота, воскресенье; последний вторник каждого месяца — санитарный день).


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