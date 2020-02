Калининград возглавил Топ-25 развивающихся направлений для путешествий на Tripadvisor

Популярный сайт для путешественников Tripadvisor включил Калининград в свой Топ-25 развивающихся направлений в мире, поставив российский город на первое место в списке. Итоги конкурса Traveller’s Choice: Best of the Best-2020 опубликованы во вторник, 25 февраля.



Следом за Калининградом идут:

— Саранда (Албания),

— Бейрут (Ливан),

— Луксор (Египет),

— Наусса (Греция).

Также в рейтинг вошли остров Рюген (Германия), принадлежащий Нидерландам остров Кюрасао, Танжер (Марокко), Антверпен (Бельгия) и другие города и направления (см. полный список).

«Развивающиеся направления — это направления будущего. Они не у всех на слуху, но в следующем году все только о них и будут говорить. Опытные же путешественники выбирают их сейчас», — описывается категория, в которой Калининград стал победителем.

Кроме того, на Tripadvisor опубликованы победители в категориях «Популярные туристические направления» (Лондон, Париж, Крит, Бали, Рим и другие), «Модные туристические направления» (Кочин, Лусон, Порту, Порту-Сегуру, Грамаду и другие) и «Пляжи».