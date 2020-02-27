В научной библиотеке покажут картину дочери императора Александра III

Произведения из коллекции Русского центра искусства выставят в Калининградской областной научной библиотеке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«В пятницу, 28 февраля, состоится уникальное событие, посвященное 175-летию со дня рождения императора Александра III и 125-летию со дня подписания указа об открытии Русского музея (г. Санкт-Петербург). Главным событием этого вечера станет представление скульптурного портрета Александра III (1909 г.) работы П. Трубецкого, и картины „Натюрморт с цветами“ (первая четверть XX века) великой княгини Ольги Александровны, дочери императора. Ольга Романова — одна из самых ярких русских художниц XX столетия, её картины сегодня находятся во многих музеях мира и частных коллекциях», — рассказали сотрудники Научной библиотеки.

Историки и искусствоведы расскажут о личности императора как правителя и коллекционера (Александр III коллекционировал произведения искусства). «Именно страсть императора к коллекционированию стала основой идеи создания Русского музея в Санкт-Петербурге», — пояснили в библиотеке.

Вечер пройдёт в читальном библиотеки на втором этаже. Начало в 17:00. Вход свободный. 12+