Языковая школа «Дружба»: наши весенние акции для милых и любимых!

Языковая школа «Дружба» решила порадовать всех приятными скидками и необычным конкурсом песен на иностранных языках. Специально для вас подготовили различные акции:
Подарок к 8 Марта!
Самый модный, поверьте, и самый востребованный подарок — это Абонемент на курс иностранного языка по вашему выбору: английский, немецкий, польский, итальянский, испанский и китайский.
Стоимость: от 500 руб. до 5000 руб.
Спешите, вы можете приобрести его только до 8 Марта 2020!
Абонемент для школьников — Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
Осталось всего 3 весенних месяца, а это всего 90 дней!
Но мы успеем подготовить вас достойно! При оплате 3-х месячного курса — скидка 20%.
Конкурс песен на иностранных языках «Friends’ songs 2020».
Любите петь и получать подарки?
Тогда у вас есть возможность принять участие в конкурсе и занять 1 место по числу голосов в сетях, получив целый месяц бесплатного обучения в нашей школе. За 2 место — скидка 50%, а за 3 место — скидка 25%!Каждый из участников конкурса может продемонстрировать не только свой музыкальный талант, но и знание иностранного языка.
Для участия необходимо:1. Вступить в нашу группу (https://vk.com/schoolfriends39), а также подписаться на нас в инстаграм;
2. Сделать репост нашей записи о конкурсе;
3. Записать видео своего исполнения песни на любом иностранном языке.
4. Прислать видео нам в WhatsApp на номер
Мы продолжаем прием заявок до 15 марта! Петь можно в разных жанрах и под собственное сопровождение, как с семьей, так и хором, но приз получает один на группу.
Оказываем помощь и консультации специалистов.
Всем желаем удачи!
Давайте дружить в социальных сетях