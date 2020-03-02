Вихри и водовороты: в Музее Мирового океана открывается интерактивная выставка (фото)

Вихри и водовороты: в Музее Мирового океана открывается интерактивная выставка (фото) Вихри и водовороты: в Музее Мирового океана открывается интерактивная выставка (фото) Вихри и водовороты: в Музее Мирового океана открывается интерактивная выставка (фото)
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Интерактивное выставочное пространство открывается в главном корпусе Музее Мирового океана 5 марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспонатами станут 12 объектов, позволяющие «опробовать» основные законы природы. «Каждый, кто попадёт сюда, сможет почувствовать себя волшебником: создавать вихри и водовороты, метать молнии, играть мячиком на струе воздуха или в теннис мыльными пузырями. <...> Например, раскрутив „Водоворот в разрезе“, мы увидим, как центробежная и гравитационная силы влияют на жидкость. А „Водяная воронка“ продемонстрирует вихревые образования, конечно же, не без помощи посетителей. Особенности искрового разряда и принципы работы молниеотводов в море покажет объект со звучным названием „Гром и молния“», — рассказали в музее.

По словам сотрудников пресс-службы, вход на выставку будет ограничен. Посетить её можно будет, записавшись на урок-экскурсию. Проводить занятия будут специалисты музея. Они расскажут об основных законах физики и о том, как они применяются в промышленности. Стоимость занятий уточняется. Расписание уроков музей обещает опубликовать в ближайшее время. 0+

Фото предоставлены Музеем Мирового океана


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