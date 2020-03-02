Вокальная студия Елены Щедриной объявляет кастинг в концертную группу

Студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной объявляет кастинг в концертную группу. Кто может участвовать? Абсолютно все, от 5 до 100 лет!

Приглашаются все желающие, кто действительно хочет поставить себе голос и дыхание, правильно развить голос и профессионально научиться петь. У каждого есть возможность выбрать: выступать сольно, в коллективе или всё вместе. Дружная и лёгкая атмосфера в студии располагает к себе каждого желающего найти себя в вокальном творчестве.

В студии новые формы обучения, новые дисциплины!

- индивидуальные занятия по вокалу, вокал эстрадно-джазовый!

- мастер-классы по вокалу и сценическому мастерству

- подготовительная группа для малышей (до 5 лет)

- концертная группа

Можно научиться не только петь, но и танцевать.

Хотите, чтобы ваш ребенок хорошо чувствовал музыку, мог под нее классно двигаться? Приходите! Новый преподаватель студии имеет много наград и званий и научит вашего ребенка ощущать себя в танце.

- предметы: хореография, ритмика, растяжка для гимнасток (как групповая, так и индивидуальная),

- сценическое мастерство, культура речи.

О студии.

Вокальной студии исполняется 22 года. Обучение прошли более 300 человек. Выпущено 5 альбомов, 5 сольных.

В студии несколько проектов: шоу группы «VOC», ансамблевое творчество, сольное исполнение, дуэты и трио, квартет. Солисты студии постоянные участники проектов: «Голос» (в 2013 г. солистка Алиса Гелисс дошла до полуфинала), «Хочу в Виагру», «Хочу к Меладзе» и т.д. Выпускники работают в разных заведениях страны, ближнего и дальнего зарубежья — как артисты и как педагоги! Елена Щедрина концертирует до сих пор — как дети говорят, «играющий тренер»!



Солисты студии — лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей Италии, Румынии, Польши, Болгарии, Германии, Чехии, Литвы, Латвии, Греции, Словакии, Украины, Белоруссии и многих престижных конкурсов в России, имеют регалии Дельфийских игр, обладатели почетных званий по итогам престижных выступлений и шоу-программ. Студия достойно представляет наш регион на Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

