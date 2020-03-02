Вокальная студия Елены Щедриной объявляет кастинг в концертную группу

Студия эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной объявляет кастинг в концертную группу. Кто может участвовать? Абсолютно все, от 5 до 100 лет!
Приглашаются все желающие, кто действительно хочет поставить себе голос и дыхание, правильно развить голос и профессионально научиться петь. У каждого есть возможность выбрать: выступать сольно, в коллективе или всё вместе. Дружная и лёгкая атмосфера в студии располагает к себе каждого желающего найти себя в вокальном творчестве.
В студии новые формы обучения, новые дисциплины!
- индивидуальные занятия по вокалу, вокал эстрадно-джазовый!
- мастер-классы по вокалу и сценическому мастерству
- подготовительная группа для малышей (до 5 лет)
- концертная группа
Можно научиться не только петь, но и танцевать.
Хотите, чтобы ваш ребенок хорошо чувствовал музыку, мог под нее классно двигаться? Приходите! Новый преподаватель студии имеет много наград и званий и научит вашего ребенка ощущать себя в танце.
- предметы: хореография, ритмика, растяжка для гимнасток (как групповая, так и индивидуальная),
- сценическое мастерство, культура речи.
О студии.
Вокальной студии исполняется 22 года. Обучение прошли более 300 человек. Выпущено 5 альбомов, 5 сольных.
В студии несколько проектов: шоу группы «VOC», ансамблевое творчество, сольное исполнение, дуэты и трио, квартет. Солисты студии постоянные участники проектов: «Голос» (в 2013 г. солистка Алиса Гелисс дошла до полуфинала), «Хочу в Виагру», «Хочу к Меладзе» и т.д. Выпускники работают в разных заведениях страны, ближнего и дальнего зарубежья — как артисты и как педагоги! Елена Щедрина концертирует до сих пор — как дети говорят, «играющий тренер»!
Солисты студии — лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей Италии, Румынии, Польши, Болгарии, Германии, Чехии, Литвы, Латвии, Греции, Словакии, Украины, Белоруссии и многих престижных конкурсов в России, имеют регалии Дельфийских игр, обладатели почетных званий по итогам престижных выступлений и шоу-программ. Студия достойно представляет наш регион на Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.
Такого количества наград и регалий нет, пожалуй, ни у одной студии города. Мастерство педагогов студии, желание и стремление, душа и вся их жизнь полностью отдаются подрастающему поколению, «маленьким звездочкам», которые зажигаются на небосклоне непростого творческого пути.
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