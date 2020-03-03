Что подарить такого, чтобы впечатление осталось надолго?

Не дарите женщине цветы — они завянут и станут мусором. Лучше подарите ей хобби. Она реализует свои мечты и осчастливит всех вокруг!

Вы создадите свои авторские проекты:

Как?

+7 (4012) 52-01-33

Самый главный вопрос этой недели «Что подарить на 8 Марта?»по производству кино-, ТВ-, медиаконтента открывается— фильм, короткометражку— телепередачу— документальное кино— научитесь писать посты и вести блог— станете ведущей передачи— или актёром в проектах коллег по цеху.Путём интересных и увлекательных практических занятий по актёрскому мастерству, сценарному делу, истории кино и ТВ, монтажу, и съёмке.Уровень и данные не имеют значения!Если вы втайне мечтали стать творцом интересных и крутых проектов, приглашаем, это реально!для крутых проектов!Стоимость — 3500 в месяц (8 занятий) (комплексный абонемент — 2500 в месяц (8 занятий))Время занятий — вечернее, в центре города — БЦ «Плаза».Запись по телефонам:, 52-67-39.