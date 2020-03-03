Что подарить такого, чтобы впечатление осталось надолго?

Не дарите женщине цветы — они завянут и станут мусором. Лучше подарите ей хобби. Она реализует свои мечты и осчастливит всех вокруг!Самый главный вопрос этой недели «Что подарить на 8 Марта?»
Курс по производству кино-, ТВ-, медиаконтента открывается для взрослых.
Вы создадите свои авторские проекты:— фильм, короткометражку
— телепередачу
— документальное кино
— научитесь писать посты и вести блог
— станете ведущей передачи
— или актёром в проектах коллег по цеху.
Как?Путём интересных и увлекательных практических занятий по актёрскому мастерству, сценарному делу, истории кино и ТВ, монтажу, и съёмке.
Уровень и данные не имеют значения! Главное — желание!
Если вы втайне мечтали стать творцом интересных и крутых проектов, приглашаем, это реально! Собираем творческую команду для крутых проектов!
Воплотите свою мечту в жизнь!
Стоимость — 3500 в месяц (8 занятий) (комплексный абонемент — 2500 в месяц (8 занятий))
Время занятий — вечернее, в центре города — БЦ «Плаза».
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