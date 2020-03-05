Поможем Милане вместе!

Калининградская филармония приглашает вас на праздничные концерты 7 и 8 марта, где будет проходить сбор средств для помощи Милане Семеньковой.

В концертном зале будет установлена благотворительная копилка. Все собранные средства передадут маме девочки .

7 марта в 13.00 в зале филармонии пройдёт благотворительный музыкальный спектакль «Дюймовочка» (+0). Невероятно трогательная, захватывающая и поучительная история приключений крошечной девочки, поставленная по классическому сюжету Г.Х. Андерсена с песнями, танцами и шуточными номерами. Вместо привычной покупки билетов мы предлагаем внести эту сумму в качестве пожертвования в благотворительную копилку для Миланы Семеньковой в день спектакля.

В этот же день, 7 марта, в 17.00 состоится большой праздничный концерт, посвященный Международному Женскому дню — «С любовью к женщине» (6+).

Лучшие солисты филармонии исполнят популярные песни о любви, мелодии из кинофильмов, песни отечественных композиторов Бабаджаняна, Дунаевского и Пахмутовой, проникновенные русские романсы, хиты советской и зарубежной эстрады, включая французские и испанские шлягеры «Вечная любовь», «Бесаме мучо» и многие другие. Обязательно будет и золотая классика — знаменитые арии, дуэты из оперетт Кальмана, Штрауса, опер Верди и Бизе. Программа пройдёт в сопровождении Концертного духового оркестра филармонии под руководством маэстро, Заслуженного артиста РФ Эдуарда Гантовского. Билеты здесь.





А в праздничный день, 8 марта, в 17:00, в филармонии пройдет концерт «Аве Мария» (6+). Программа «Аве Мария», что называется, фирменная, для органистов и вокалистов Калининградской филармонии. Она уже неоднократно звучала под сводами Концертного зала, но интерес к ней неизменно высокий. Прозвучат органные и вокальные сочинения Баха, Генделя, Гуно, Шуберта, Каччини и других западноевропейских классиков. Приобрести билеты можно в кассе филармонии и на сайте.





Ждем вас в Концертном зале филармонии!

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