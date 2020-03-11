Музыкальная весна: 14 марта вы услышите орган плюс кларнет, гобой, фагот

14 марта в филармонии — своеобразный творческий парад звездных солистов-исполнителей на духовых инструментах из Москвы и Калининграда.

Концерт пройдет в рамках ХVI-го Международного фестиваля «Музыкальная весна». Любителей классики ждет встреча с гобоистом-виртуозом, преподавателем Московской консерватории им. Чайковского Дмитрием Булгаковым и юными талантливыми духовиками, лауреатами престижных музыкальных конкурсов. Это учащаяся ДМШ им. Гнесиных Айнель Турагалиева (гобой, Москва) и калининградцы — студенты нашего Музыкального колледжа им. С.Рахманинова. учащиеся ДМИ при этом колледже и ДМШ им Глиэра: Илья Кулешов (фагот), Мария Артамонова (фагот), Мария Крымцова (гобой), Полина Васильева (кларнет).

Персонально о каждом участнике концерта 14 марта можно сказать немало лестного — все они без остатка преданы музыке и реально уже многого достигли. Вот только несколько слов о московских гостях

Дмитрий Булгаков, лауреат Всероссийского конкурса исполнителей на духовых инструментах (Санкт-Петербург), Международного конкурса им. Р. Лаушмана в Кёльне (Германия), конкурса TWIYCA (Великобритания), молодежной премии «Триумф». Гастролировал в Европе, Японии, Мексике. Выступал с оркестрами п/у Д. Ситковецкого, В. Зивы, Ю. Башмета и др. выдающихся дирижеров. Первый исполнитель ряда произведений современных композиторов. Совмещает концертную деятельность с преподаванием в МССМШ им. Гнесиных, МГК и Эстонской академии музыки.

Вместе с маэстро Булгаковым в Калининграде выступит и его ученица по ДМШ им Гнесиных — 14-летняя Айнель Турагалиева (гобой). Несмотря на юный возраст, она лауреат и дипломант более 10 всероссийских, международных и республиканских конкурсов, среди которых Международный конкурс молодых музыкантов Art-Premium Awards, Санкт-Петербург, и многие другие.

В концерте исполнителей на духовых инструментах 14 марта примут также участие солисты Калининградской филармонии лауреаты международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган) и Анна Ушакова (фортепиано). Прозвучат произведения Баха, Генделя, Моцарта, Шумана, Сен-Санса.

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