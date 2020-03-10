В калининградском ИЦАЭ физик расскажет о внеземной жизни

Лекция о внеземной жизни пройдёт в Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда 13 марта в 19:00. Её автор — исследователь, доктор физико-математических наук, профессор, изучающий физику плазмы, Михаил Никитин.
«Все живые организмы состоят из различного вида углеродных соединений. Отсюда логически следует, что на планете Земля уже давно господствует „углеродная форма жизни“. Однако несмотря на многолетние исследования и изучения условий существования этой формы, учёные время от времени задаются следующими вопросами. Где ещё в Солнечной системе возможна жизнь? Есть ли вероятность встречи „братьев по разуму“, а также других живых существ и организмов в других звёздных системах? Неуглеродные формы жизни — ау?!», — говорится в описании лекции на Facebook.
Вход на лекцию свободный, однако необходима предварительная онлайн-регистрация. 12+
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