Юлия Пересильд и Максим Виторган участвуют в съёмках в Музее янтаря (фото)

Юлия Пересильд и Максим Виторган участвуют в съёмках в Музее янтаря (фото) Юлия Пересильд и Максим Виторган участвуют в съёмках в Музее янтаря (фото) Юлия Пересильд и Максим Виторган участвуют в съёмках в Музее янтаря (фото)

Актёры Юлия Пересильд и Максим Виторган приняли участие в съёмках программы «Письма Победы с Максимом Виторганом» в Музее янтаря. Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе музея.

«Сегодня утром на валу за Музеем янтаря съёмочная группа телеканала „Москва 24“ совместно с порталом „Письма Победы“ снимала эпизод новой передачи о городах воинской славы и городах-героях России, а также тех местах, по которым шли советские солдаты на пути к Победе 9 мая. Одна из серий посвящена Калининграду», — рассказали в Музее янтаря. По словам продюсеров, цикл передач посвящен «не тактикам и стратегиям, а людям, которые любили на войне и просто жили».

Премьера цикла программ «Письма Победы с Максимом Виторганом» состоялась на телеканале «Москва 24» 27 января. Вместе с ведущим в путешествия по памятным местам отправляются известные люди, чьи семьи тоже затронула война. «Они ищут артефакты, делают открытия, читают письма и делятся воспоминаниями родственников», — говорится в описании программы. Новые серии цикла будут выходить каждый понедельник на YouTube-канале проекта.

Фотографии предоставлены Музеем янтаря


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