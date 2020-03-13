В Калининградской филармонии отменили концерт из-за коронавируса

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Американский коллектив Mary McBride Band отменил концерт в Калининграде из-за закрытия США авиасообщения с Европой. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской филармонии.

Выступление должно было состояться 29 марта. По вопросу возврата денежных средств за приобретенные билеты необходимо обращаться в кассу филармонии по телефону 64-78-90.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, государство запрещает въезд из Европы (исключение для Великобритание). Решение связано с распространением коронавирусной инфекции. Запрет будет действовать 30 дней. Исключение сделано для Великобритании.


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