В Калининграде рисуют огромный портрет Георгия Жукова (фото)

Портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова рисуют на жилом доме в Калининграде. Об этом сообщает городская администрация.

Мурал появится на стене дома № 10 на улице Жукова. Его автор — художник Глеб Михайлов. Он обещает завершить работу до 22 марта. «Идею граффити с великим полководцем одобрили будущие жильцы этого дома, среди которых, к слову, около трех десятков обманутых дольщиков „КЖС“», — говорится в сообщении.

Ранее в стрит-арт-портреты появились в Пионерском (Эрик Гептнер и Иван Шаманов), Черняховске (Иван Черняховский), Гусеве (Сергей Гусев), Багратионовске (Петр Багратион), Гвардейске (Роза Шанина) и других городах области. Они были нарисованы в проекта «Целый мир помнит их в лицо». Автором идеи работы на ул. Жукова стало муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства».