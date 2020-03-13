В Научной библиотеке откроют выставку художников и поэтов «СлоVision»

Выставка «СлоVision», объединяющая работы калининградских художников и поэтов, откроется в Калининградской областной библиотеке 21 марта в 16:00.
«„СлоVision“ — это сотворчество калининградских поэтов, „тружеников“ слова, и художников — представителей visual art (изобразительного искусства). Художники, по сути, „перевели“ текстовый язык на образный, им была предложена единая техника — коллаж», — отмечают в библиотеке.
В «СлоVision» приняли участие 12 дуэтов из поэтов и художников. В день открытия они представят свои творческие работы. Авторы проекта — художник Ольга Дмитриева и поэт Александр Дубровский. Вход на мероприятие свободный. 0+
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