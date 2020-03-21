Калининградские гиды проведут онлайн-экскурсии

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград

Клуб «Народный экскурсовод» открывает проект «В Калининграде — полдень», в рамках которого калининградские гиды будут рассказывать о регионе онлайн.

«Каждый день в 12:00 по калининградскому времени (в 13:00. по московскому) наши коллеги выходят в эфир „В Калининграде — полдень“ и рассказывают о нашем чудесном городе и крае!», — говорится в сообщении клуба.

Онлайн-экскурсии краеведы будут проводить на своих страницах в Instagram.

Расписание эфиров:

22.03 — @gidvalery.dmitriev (Валерий Дмитриев);

23.03 — @reiseleiterin_tanja (Татьяна Удовенко);

24.03 — @gid.kaliningrad (Игорь Ляшук);

25.03 — @gid_zelenogradsk (Наталья Котова);

26.03 — @leffka_ru (Дина Лях);

27.03 — @oxanamyaaa (Оксана Мячина);

28.03 — @amber_fringilla (Юлия Гришанова);

29.03 — @lovingkaliningrad;

30.03 — @okean1957 (Валентина Овчинникова);

31.03 — @nata_koenig (Наталия Дьяченкова);

01.04— @gid.galinafilippova (Галина Филиппова);

02.04 — @pavelnaidenov1(Павел Найденов);

06.04 — @an.udovenko (Анастасия Удовенко).


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