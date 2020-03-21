Калининградские гиды проведут онлайн-экскурсии

Клуб «Народный экскурсовод» открывает проект «В Калининграде — полдень», в рамках которого калининградские гиды будут рассказывать о регионе онлайн.
«Каждый день в 12:00 по калининградскому времени (в 13:00. по московскому) наши коллеги выходят в эфир „В Калининграде — полдень“ и рассказывают о нашем чудесном городе и крае!», — говорится в сообщении клуба.
Онлайн-экскурсии краеведы будут проводить на своих страницах в Instagram.
Расписание эфиров:
22.03 — @gidvalery.dmitriev (Валерий Дмитриев);
23.03 — @reiseleiterin_tanja (Татьяна Удовенко);
24.03 — @gid.kaliningrad (Игорь Ляшук);
25.03 — @gid_zelenogradsk (Наталья Котова);
26.03 — @leffka_ru (Дина Лях);
27.03 — @oxanamyaaa (Оксана Мячина);
28.03 — @amber_fringilla (Юлия Гришанова);
29.03 — @lovingkaliningrad;
30.03 — @okean1957 (Валентина Овчинникова);
31.03 — @nata_koenig (Наталия Дьяченкова);
01.04— @gid.galinafilippova (Галина Филиппова);
02.04 — @pavelnaidenov1(Павел Найденов);
06.04 — @an.udovenko (Анастасия Удовенко).
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