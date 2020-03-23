Визит-центр нацпарка «Куршская коса» временно закрывается

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Визит-центр национального парка «Куршская коса» закрывается из-за опасности распространения коронавируса. Учреждение приостанавливает работу с 23 марта.

Остается доступной для посещения в ежедневном режиме с 9:00 до 17:00 территория музейного комплекса под открытым небом. Вход свободный. Также нет ограничений для посещения экологических троп, маршрутов и иных туристических объектов на Куршской косе. «Как только мы будем уверены в безопасности пребывания наших гостей в визит-центре, мы с радостью будем проводить „живые“ экскурсии, а пока приглашаем знакомиться с увлекательной историей Куршской косы онлайн с помощью персонального путеводителя и видеороликов, которые мы для вас будем размещать на официальном сайте нацпарка и в социальных сетях», — рассказал директор «Куршской косы» Анатолий Калина.

Также до 30 апреля отменяется проведение экскурсий по биологической станции «Рыбачий» Зоологического института РАН.


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