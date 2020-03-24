Кафедральный собор устроит прямые трансляции концертов

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Кафедральный собор планирует устроить прямые трансляции концертов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Будут организованы прямые трансляции мини-концертов титулярных органистов Евгения Авраменко и Мансура Юсупова на официальном Youtube-канале Кафедрального собора, научные сотрудники музея подготовят мини-экскурсии, сообщения о самом интересном: Канте, истории Восточной Пруссии, Кёнигсберга-Калининграда и многом другом», — рассказали в учреждении.

Напомним, ранее Кафедральный собор приостановил работу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.


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