Кафедральный собор устроит прямые трансляции концертов

Кафедральный собор планирует устроить прямые трансляции концертов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Будут организованы прямые трансляции мини-концертов титулярных органистов Евгения Авраменко и Мансура Юсупова на официальном Youtube-канале Кафедрального собора, научные сотрудники музея подготовят мини-экскурсии, сообщения о самом интересном: Канте, истории Восточной Пруссии, Кёнигсберга-Калининграда и многом другом», — рассказали в учреждении.
Напомним, ранее Кафедральный собор приостановил работу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
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