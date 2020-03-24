На берег в Донском выбросило старинную вагонетку, её забрал Музей янтаря (фото)

На берег в Донском выбросило старинную вагонетку, её забрал Музей янтаря (фото) На берег в Донском выбросило старинную вагонетку, её забрал Музей янтаря (фото) На берег в Донском выбросило старинную вагонетку, её забрал Музей янтаря (фото) На берег в Донском выбросило старинную вагонетку, её забрал Музей янтаря (фото)

На побережье пос. Донское выбросило старинную вагонетку. Музей янтаря сделал находку своим экспонатом.

«В группу музея пришло сообщение от нашей подписчицы Татьяны. На пляже в Донском она увидела вагонетку, которую выкинуло штормом на берег, и скинула нам фото, — расскахали в музее. — По ее словам, тележка могла использоваться при добыче янтаря. Научные сотрудники музея оживились. Надо было поторопиться, чтобы вагонетка не уплыла обратно в море. Была развернута секретная спецоперация „Спасти рядовую тележку“ и организована доставка „спасенной“ в музей. Процесс занял целый день. По предварительным данным, вагонетка использовалась в начале XX века в горных разработках для транспортировки янтаресодержащей породы».

Сейчас вагонетка находится во внутреннем дворике музея. Её планируется отреставрировать. «Большое спасибо Татьяне Спиридоновой и Роману Касилову за такую ценную находку! Как только музей возобновит работу, мы ждём вас за подарком и благодарственными письмами!», — поблагодарили нашедших вагонетку людей сотрудники музея.


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