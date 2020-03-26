Стадион «Калининград» предлагает фотосессии на пустой арене

Стадион «Калининград» запускает услугу фотосессий. Информация об этом опубликована в Instagram.

«Бывал на стадионе, но тысячи людей не позволяли сделать красивую фотографию? Хотелось провести фотосессию на главной арене города, но не знал как организовать? Есть сумасшедшая идея для снимков, но не знаешь куда позвонить? Забронировать съемку и ознакомиться с условиями можно по телефону +7 (4012) 390314», — сообщается в посте.

По словам сотрудников стадиона, стоимость услуги обойдётся в 3000 рублей за первый час (следующие часы — по 1500 рублей). Работа фотографа в эту сумму не входит.