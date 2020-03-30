Музей искусств опубликовал первую видеоэкскурсию по зданию биржи

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский музей изобразительных искусств опубликовал первую экскурсию по зданию бывшей биржи. Посмотреть её можно на YouTube.

«В настоящее время Музей закрыт для посетителей. На время карантина мы открываем свои двери в виртуальном пространстве серией коротких видео по зданию. Представляем вам 1 серию видеоэкскурсии Калининградского музея изобразительных искусств, который с 2018 года располагается в здании бывшей биржи Кёнигсберга», — говорится в описании к видео.

Первую видеоэкскурсию провёл заведующий научно-экспозиционным отделом музея Владимир Власов. ё продолжительность — 12 минут.

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