Музей искусств опубликовал первую видеоэкскурсию по зданию биржи

Калининградский музей изобразительных искусств опубликовал первую экскурсию по зданию бывшей биржи. Посмотреть её можно на YouTube.
«В настоящее время Музей закрыт для посетителей. На время карантина мы открываем свои двери в виртуальном пространстве серией коротких видео по зданию. Представляем вам 1 серию видеоэкскурсии Калининградского музея изобразительных искусств, который с 2018 года располагается в здании бывшей биржи Кёнигсберга», — говорится в описании к видео.
Первую видеоэкскурсию провёл заведующий научно-экспозиционным отделом музея Владимир Власов. ё продолжительность — 12 минут.
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