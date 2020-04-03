Музей Мирового океана записал видеоуроки для школьников

Музей Мирового океана создал серию видеоуроков для школьников. Проект получил название «Один учебный день в Музее Мирового океана».

«Наши педагоги — прекрасные рассказчики, и мы приготовили для вас видеоуроки, которые помогут школьникам справиться с программой. К тому же занятия — это настоящий „поход в музей“: урок физики проходит на борту подводной лодки, уроки географии и биологии — на НИС „Витязь“, в аквариумном зале и экспозиции „Глубина“, уроки по флоре и фауне — в Морском выставочном центре в Светлогорске и не только. Главное — это возможность наблюдать и лучше узнать мир, в котором мы живем», — отметили в музее.

Видеоуроки по палеонтологии, географии, биологии, геологии и физике доступны на сайте ММО. Все они бесплатны.