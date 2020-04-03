Музей Мирового океана записал видеоуроки для школьников

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Музей Мирового океана создал серию видеоуроков для школьников. Проект получил название «Один учебный день в Музее Мирового океана».

«Наши педагоги — прекрасные рассказчики, и мы приготовили для вас видеоуроки, которые помогут школьникам справиться с программой. К тому же занятия — это настоящий „поход в музей“: урок физики проходит на борту подводной лодки, уроки географии и биологии — на НИС „Витязь“, в аквариумном зале и экспозиции „Глубина“, уроки по флоре и фауне — в Морском выставочном центре в Светлогорске и не только. Главное — это возможность наблюдать и лучше узнать мир, в котором мы живем», — отметили в музее.

Видеоуроки по палеонтологии, географии, биологии, геологии и физике доступны на сайте ММО. Все они бесплатны.


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter