Музей янтаря расскажет о происхождении янтаря с помощью дополненной реальности

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Янтарь

Музей янтаря открыл доступ к виртуальной прогулке по «янтарному» лесу и запустил экскурсию о происхождении янтаря с элементами дополненной реальности. Новые сервисы доступны на сайте музея.

«Для экскурсии вам потребуются два устройства: смартфон и компьютер. На смартфон (пока что только на платформе Android) необходимо скачать приложение Life in Amber. После установки смартфон будет считывать QR-коды с экрана компьютера (размещены на сайте музея), открывать изображения и запускать аудиоэкскурсию. А если у вас дома есть принтер, можете распечатать QR-коды и положить их в разные места квартиры, тогда у вас в цветочном горшке может „вырасти“ янтареносная сосна, на диване уютно расположится гасторнис, а на окне поселится древняя стрекоза. Для виртуальных прогулок потребуется установить с сайта музея специально разработанную программу PanoramaScreen на ваш компьютер», — рассказали в пресс-службе музея.

Приложения были разработаны кандидатом биологических наук, ведущим специалистом по растениям в балтийском янтаре П.И. Алексеевым для экспозиции музея, но в условиях всеобщей самоизоляции музей решил адаптировать их для дома.


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