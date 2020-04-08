Минтуризма: Калининградская область потеряет этой весной около 155 тысяч туристов

Калининградская область потеряет этой весной около 155 тысяч туристов. Такие цифры озвучил глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

По его словам, в марте область потеряла около 45 тысяч туристов, в апреле — около 50 тысяч. Ожидается, что в мае эта цифра составит примерно 60 тысяч человек. «Это серьёзная, конечно, проблема. Наши прогнозы [по численности туристов] были на март-апрель — примерно на 10-12% лучше, чем в 2019 году. Были достаточно серьёзные амбиции у наших отельеров и туроператоров. Насколько я знаю, некоторые отели имели загрузку в феврале 68%, что даже выше среднего по году. Всё было очень неплохо, но когда начали действовать ограничения, конечно, потери составили 90% на сегодняшний момент, что очень серьёзно ударило по рынку», — сказал Андрей Ермак.

По словам министра, компенсировать потери во втором полугодии 2020 года туристическому сектору вряд ли удастся — после снятия ограничений рынку потребуется время, чтобы «прийти в себя». «Мы рассчитываем, что люди, насидевшись на карантине достаточно долгое время, в режиме импульсной покупки поедут в Калининградскую область. С другой стороны, будет работать фактор, что у людей будет гораздо меньше денег, чем в прошлом году», — отметил глава ведомства.

Также Андрей Ермак рассчитывает, что рынок внутреннего туризма будет восстанавливаться быстрее, чем выездного.