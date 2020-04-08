Минтуризма: Калининградская область потеряет этой весной около 155 тысяч туристов

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Андрей Ермак призвал туристов не забирать деньги у туроператоров
Все новости по теме: Туризм

Калининградская область потеряет этой весной около 155 тысяч туристов. Такие цифры озвучил глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

По его словам, в марте область потеряла около 45 тысяч туристов, в апреле — около 50 тысяч. Ожидается, что в мае эта цифра составит примерно 60 тысяч человек. «Это серьёзная, конечно, проблема. Наши прогнозы [по численности туристов] были на март-апрель — примерно на 10-12% лучше, чем в 2019 году. Были достаточно серьёзные амбиции у наших отельеров и туроператоров. Насколько я знаю, некоторые отели имели загрузку в феврале 68%, что даже выше среднего по году. Всё было очень неплохо, но когда начали действовать ограничения, конечно, потери составили 90% на сегодняшний момент, что очень серьёзно ударило по рынку», — сказал Андрей Ермак.

По словам министра, компенсировать потери во втором полугодии 2020 года туристическому сектору вряд ли удастся — после снятия ограничений рынку потребуется время, чтобы «прийти в себя». «Мы рассчитываем, что люди, насидевшись на карантине достаточно долгое время, в режиме импульсной покупки поедут в Калининградскую область. С другой стороны, будет работать фактор, что у людей будет гораздо меньше денег, чем в прошлом году», — отметил глава ведомства.

Также Андрей Ермак рассчитывает, что рынок внутреннего туризма будет восстанавливаться быстрее, чем выездного.

Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter