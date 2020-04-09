На благоустройство Форта №5 планируют выделить 11 млн рублей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининградской области планируют выделить на благоустрйоство Форта № 5 11 млн рублей. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время рабочего выезда 9 апреля.

«Понятно, в этом году нам будет достаточно тяжело это сделать с точки зрения финансовых возможностей бюджета, но всё равно рассчитываем во всяком случае на осень, — заявил глава минкульттуризма. — Думаем, что ситуация изменится в лучшую сторону. Либо, если осенью не получится, тогда уже на следующий год. Конечно, будем этим делом заниматься. С одной стороны, сумма внушительная, с другой стороны, это знаковое место для Калининграда и Калининградской области. Конечно, оно требует особенного внимания».

На выделенные деньги планируется расчистить и благоустроить территорию форта, организовать места для отдыха посетителей, а также сделать информационные таблички на английском языке и таблички с QR-кодами. Их можно будет использовать для виртуальной экскурсии — аудио или текстовой. «Может быть, в этом году успеем сделать [информационные таблички и виртуальную экскурсию], потому что здесь затраты небольшие», — отметил Андрей Ермак.


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